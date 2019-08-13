 حج / سمو أمير مكة المكرمة يثمن جهود المشاركين في الحج ، وأنهم وقود نجاحه



منى 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه في مقر الإمارة بمنى اليوم بعد انتهاء موسم الحج " هذه الإمكانات التي ساهم فيها كل مواطن سعودي من داخل الحكومة ومن خارجها ,هو شرف عظيم يعتز به كل سعودي ، بأن هيأ الله تعالى لنا جميعا خدمة ضيوف الرحمن ، ولا استثني أحداً من العاملين في هذا الحج وهم بمئات الألوف " .

وثمن سموه كل ما قدمه وفعله العاملون في سبيل راحة هذا الضيف الكريم ، راجيا من الله تعالى استمرار التوفيق حتى إكمال هذه المهمة في الأيام القادمة إن شاء الله ، وأن يعود كل حاج إلى بلاده سعيداً كريماً وقد أدى هذه الشعيرة العظيمة في حياته وحياة المسلمين اجمعين ، وأن ينقل لأهله تحيات المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً .

وقدم سموه شكره وتقديره لممثلي الوسائل الإعلامية على حضورهم لهذه المناسبة العظيمة مناسبة حج بيت الله الحرام التي يفخر بها الجميع , وعلى ما يقومون به من جهود مباركة في نقل الصورة الحقيقية في نقل هذه الصورة الإيمانية من هذا المكان المقدس إلى جميع أنحاء العالم.

وأوضح سمو أمير منطقة مكة المكرمة أن عدد الحجاج بلغ في هذا العام 2,489,406 حجاج ، منهم 1,855,027 حاجا من الخارج , ومن الداخل 634,379 حاجاً , وبلغ عدد الحجاج النظاميين 336,000 حاج وعدد المخالفين 298,379 مخالفاً , مؤكدا أن عدد المخالفين أنخفض خلال العام الحالي عن العام الماضي بواقع 29 % حيث بلغ المخالفين في العام الماضي 383.000 مخالف .

// يتبع //

13:53ت م

0064 منى 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ على كل ما يبذلانه في سبيل راحة الحجاج وتوفير جميع الإمكانات السعودية لخدمة ضيوف الرحمن .وقال سموه في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه في مقر الإمارة بمنى اليوم بعد انتهاء موسم الحج " هذه الإمكانات التي ساهم فيها كل مواطن سعودي من داخل الحكومة ومن خارجها ,هو شرف عظيم يعتز به كل سعودي ، بأن هيأ الله تعالى لنا جميعا خدمة ضيوف الرحمن ، ولا استثني أحداً من العاملين في هذا الحج وهم بمئات الألوف " .وثمن سموه كل ما قدمه وفعله العاملون في سبيل راحة هذا الضيف الكريم ، راجيا من الله تعالى استمرار التوفيق حتى إكمال هذه المهمة في الأيام القادمة إن شاء الله ، وأن يعود كل حاج إلى بلاده سعيداً كريماً وقد أدى هذه الشعيرة العظيمة في حياته وحياة المسلمين اجمعين ، وأن ينقل لأهله تحيات المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً .وقدم سموه شكره وتقديره لممثلي الوسائل الإعلامية على حضورهم لهذه المناسبة العظيمة مناسبة حج بيت الله الحرام التي يفخر بها الجميع , وعلى ما يقومون به من جهود مباركة في نقل الصورة الحقيقية في نقل هذه الصورة الإيمانية من هذا المكان المقدس إلى جميع أنحاء العالم.وأوضح سمو أمير منطقة مكة المكرمة أن عدد الحجاج بلغ في هذا العام 2,489,406 حجاج ، منهم 1,855,027 حاجا من الخارج , ومن الداخل 634,379 حاجاً , وبلغ عدد الحجاج النظاميين 336,000 حاج وعدد المخالفين 298,379 مخالفاً , مؤكدا أن عدد المخالفين أنخفض خلال العام الحالي عن العام الماضي بواقع 29 % حيث بلغ المخالفين في العام الماضي 383.000 مخالف .// يتبع //13:53ت م0064 حج / سمو أمير مكة المكرمة يثمن جهود المشاركين في الحج ، وأنهم وقود نجاحه

إضافة أولى

وأكد سموه أن عدد القوى العاملة في الحج من مختلف الجهات بلغ أكثر من 350,000 بالإضافة إلى 35,000 متطوع ومتطوعة , بينهم 120.000 رجل أمن , و 200,000 من مختلف القطاعات , و30.000 ممارس صحي , فيما وزعت الجهات الخيرية أكثر من 26 مليون وجبة خلال حج هذا العام تحت إشراف لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة , وبلغت الأحمال الكهربائية خلال حج هذا العام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 4715كيلو وات , وتم ضخ 41 مليون متر مكعب من المياه لمكة المكرمة والمشاعر , خلال الحج.

وأضاف سموه " كما تم نقل 2,489,406 حجاج من عرفات إلى مزدلفة خلال ست ساعات منهم 360.000 حاج عبر قطار المشاعر و100.000 استخدموا طرق المشاة والباقي تم نقلهم عبر 20,000 حافلة , وفي مجال الخدمات الطبية تم تقديم الخدمة العلاجية لأكثر من نصف مليون حاج وتحجيج 400 حاج من المنومين بواسطة القافلة الصحية الطبية , هؤلاء نقلوا إلى عرفات وأتموا حجهم وهم في سيارات الإسعاف ليتموا حجهم , منهم من هو مغمي عليه ولكنه أتم حجه لله الحمد وسوف يراه مسجلاً مستقبلاً أنه أكمل حجه إن شاء الله , وهناك 173 مستشفى ومركزا صحيا وعيادة متنقلة عملت خلال حج هذا العام بلغت طاقتها السريرية 5000 سرير , وتم إجراء 336 عملية قلب مفتوح وقسطرة و2700 عملية مختلفة.

//يتبع//

13:59ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.