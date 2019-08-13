السعودية اليوم / أمطار غزيرة على منطقة جازان



جيزان 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

هطلت مساء أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان شملت محافظات الداير بني مالك والرّيث وهروب والحُرّث والعيدابي وأحد المسارحة وصامطة والطوال وبيش وفيفاء وعدد من المراكز والقرى التابعة لها، سالت على إثرها عدد من الأودية.

جعلها اللـــَّه سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

13:37ت م

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