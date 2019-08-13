السعودية اليوم / اتفاقية شراكة استراتيجية بين التواصل الحكومي وجمعية البيئة السعودية لنشر الوعي البيئي



جدة 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

وقع مدير عام التواصل الحكومي المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام الدكتور عبدالله المغلوث، ورئيسة مجلس إدارة جمعية البيئة

وتهدف الاتفاقية إلى الإسهام في حماية البيئة وتعزيز ثقافة أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين ، وتسليط الضوء على الأعمال الإيجابية والإنجازات البيئية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية على المستوى المحلي ، وتغطية الحملات والمبادرات والبرامج البيئية التي تنفذها الجمعية إلى العالم بلغات مختلفة لإعطاء صورة إيجابية تضاف إلى إنجازات المملكة في العمل البيئي المدعوم من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وعقب توقيع الاتفاقية قدمت الدكتورة ماجدة أبو رأس شكرها وتقديرها لمعالي وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة لما يوليه من دعم واهتمام بجميع مبادرات جمعية البيئة السعودية التي تنطلق من منطقة مكة المكرمة لجميع أنحاء العالم بلغات عدة، مشيرة إلى أن آخر تلك المبادرات كانت مبادرة استراتيجية الحج الأخضر, التي قدمتها الجمعية عام 1430 هـ كدراسات نظرية ثم مرحلة بحثية لسمو أمير منطقة مكة المكرمة, كمشروع مستدام لتستمر الأبحاث والتوسع التدريجي لها حتى بلغت مرحلة نضجها في موسم حج العام الماضي من خلال التطبيق العملي على مواقع ضيوف الرحمن بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ولفتت الدكتورة أبو رأس إلى أنه وبفضل الله ثم الرعاية الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية تم تطبيق المبادرة هذا العام على 312 مكتباً لحجاج الخارج, و 4 أخرى لحجاج الداخل شملت منى ومزدلفة وعرفة وسكن الحجاج بمكة المكرمة، وذلك بهدف القضاء على التلوث البيئي والبصري في الحج وإيجاد بيئة حج سليمة وخالية من التلوث لضيوف الرحمن.

// انتهى //

13:34ت م

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جدة 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسوقع مدير عام التواصل الحكومي المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام الدكتور عبدالله المغلوث، ورئيسة مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية الدكتورة ماجدة بنت محمد أبو رأس، اتفاقية شراكة استراتيجية لدعم أعمال جمعية البيئة السعودية , التي تأسست في عام 1427 هـ تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهدف مشاركة الجهد الحكومي لنشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع ودعم الأبحاث العلمية وبرامج التوعية البيئية والتطبيقات الخضراء.وتهدف الاتفاقية إلى الإسهام في حماية البيئة وتعزيز ثقافة أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين ، وتسليط الضوء على الأعمال الإيجابية والإنجازات البيئية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية على المستوى المحلي ، وتغطية الحملات والمبادرات والبرامج البيئية التي تنفذها الجمعية إلى العالم بلغات مختلفة لإعطاء صورة إيجابية تضاف إلى إنجازات المملكة في العمل البيئي المدعوم من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين.وعقب توقيع الاتفاقية قدمت الدكتورة ماجدة أبو رأس شكرها وتقديرها لمعالي وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة لما يوليه من دعم واهتمام بجميع مبادرات جمعية البيئة السعودية التي تنطلق من منطقة مكة المكرمة لجميع أنحاء العالم بلغات عدة، مشيرة إلى أن آخر تلك المبادرات كانت مبادرة استراتيجية الحج الأخضر, التي قدمتها الجمعية عام 1430 هـ كدراسات نظرية ثم مرحلة بحثية لسمو أمير منطقة مكة المكرمة, كمشروع مستدام لتستمر الأبحاث والتوسع التدريجي لها حتى بلغت مرحلة نضجها في موسم حج العام الماضي من خلال التطبيق العملي على مواقع ضيوف الرحمن بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.ولفتت الدكتورة أبو رأس إلى أنه وبفضل الله ثم الرعاية الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية تم تطبيق المبادرة هذا العام على 312 مكتباً لحجاج الخارج, و 4 أخرى لحجاج الداخل شملت منى ومزدلفة وعرفة وسكن الحجاج بمكة المكرمة، وذلك بهدف القضاء على التلوث البيئي والبصري في الحج وإيجاد بيئة حج سليمة وخالية من التلوث لضيوف الرحمن.// انتهى //13:34ت م0054

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.