2019-08-13

المرور: رخصة القيادة إلزامية للمُقيمة في هذه الحالة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه عند رغبة المرأة المقيمة في تسجيل مركبة جديدة باسمها، فإنه يلزمها الحصول على رخصة قيادة.

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وجاء رد المرور السعودي، في تغريدة عبر “تويتر”، في تفاعل سريع مع سؤال أحد المغردين، استفسر بقوله: “هل يلزم حصول زوجتي على رخصة قيادة عند تسجيل مركبة جديدة باسمها”.

ورد المرور السعودي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بقوله: إن ذلك يلزم للمقيمين، أما المواطنين فلا يلزمهم.