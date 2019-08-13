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المرور: رخصة القيادة إلزامية للمُقيمة في هذه الحالة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه عند رغبة المرأة المقيمة في تسجيل مركبة جديدة باسمها، فإنه يلزمها الحصول على رخصة قيادة.
وجاء رد المرور السعودي، في تغريدة عبر “تويتر”، في تفاعل سريع مع سؤال أحد المغردين، استفسر بقوله: “هل يلزم حصول زوجتي على رخصة قيادة عند تسجيل مركبة جديدة باسمها”.
ورد المرور السعودي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بقوله: إن ذلك يلزم للمقيمين، أما المواطنين فلا يلزمهم.
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