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زيادة مستويات الإشعاع لـ16 مرة بمدينة سفرودفنسك الروسية
متابعات الخليج 365 - متابعة
كشفت روسيا عن زيادة مستويات الإشعاع من 4 إلى 16 مرة في مدينة سفرودفنسك، التي شهدت انفجارًا في قاعدة عسكرية، الخميس الماضي، حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز عربية”، في نبأ عاجل.
واعترفت روسيا، السبت الماضي، وبعد يومين من الصمت بأن الانفجار الذي وقع في 5 أغسطس، بقاعدة لإطلاق الصواريخ في شمال روسيا وأسفر عن مصرع 5 أشخاص على الأقل، ينطوي على طابع نووي.
وصرحت روسيا باحتمالية تأثر بعض الدول الأوروبية ودول الشرق الأوسط بهذا الانفجار، الذي حدث خلال إجراء اختبار صاروخ على منصة بحرية، وأكدت بلدية مدينة “سفرودفنسك” القريبة من القاعدة العسكرية الروسية التي شهدت الانفجار أن أجهزتها للاستشعار “سجلت ارتفاعًا لوقت قصير في التلوث الإشعاعي”؛ ما أثار حالة هلع لدى السكان الذين سارعوا لشراء مادة اليود المضادة للإشعاعات.
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