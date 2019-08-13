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إجراءات استقبال الحج لشكاوى حجاج الداخل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنه يمكن لحجاج الداخل تقديم الشكاوى من خلال 4 خطوات، إضافة إلى إرفاق المستندات المطلوبة بالتواريخ.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن بداية ونهاية استقبال الشكاوى من تاريخ 1440/12/13 الموافق 2019/8/14 أو مع بداية مغادرة المشاعر المقدسة، وحتى تاريخ 1441/1/15 الموافق 2019/9/1، إذ يمكن للحاج من الداخل تحرير الشكاوى على شكل خطاب موجه لمدير عام شؤون حجاج الداخل وتوقيعها من قبل الحاج.
وأضافت أنه يمكن للحاج تسليم شكواه من خلال إحدى الوسائل التالية: تسليم الشكوى للإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل في مكة المكرمة أو أحد فروع الوزارة، برقية موجهة لمدير عام شؤون حجاج الداخل بوزارة الحج والعمرة، إرسال الشكوى إلى أحد فاكسات الوزارة (0125649913) أو (0125649912)، إرسال خطاب الشكوى بعد توقيعه إلى البريد الإلكتروني [email protected]
وأشارت الوزارة إلى أن الوثائق المطلوبة هي: الهوية الوطنية أو الإقامة، بيانات الحجز، وأي وثائق أخرى.
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