شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني للحجاج: اختاروا الوقت الأنسب لأداء طواف الوداع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى) دعت المديرية العامة للدفاع المدني حجاج بيت الله الحرام إلى اختيار الوقت الأنسب للتوجه إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع. وبينت أن اختيار الوقت الأنسب والأقل ازدحاما يسهم في تأدية ضيوف بيت الله العتيق لطواف الوداع بسلامة وراحة وأمان.



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