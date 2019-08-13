شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أولويات لتوزيع لحوم أضاحي مشروع المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى)

حدد مشروع المملكة للهدي والأضاحي الفئات المستهدفة لتوزيع الأضاحي، عبر مراحل وقنوات محددة داخل المملكة وخارجها.

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وكشف مدير التوزيع والشحن في مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي عبدالرحمن الزهراني بدء توزيع 60 ألف أضحية بدءاً منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الزهراني أن آلية التوزيع تتم على 3 مراحل، الأولى باستطاعة الحاج أن يأخذ جزءاً من أضحيته من مجازر المشروع، والمرحلة الثانية توزع للبعثات الخاصة بالحجاج، أما المرحلة الثالثة فهي مخصصة لفقراء الحرم، وتعد هذه المرحلة هي الأهم التي تشرف عليها عدد من الجهات الحكومية بإشراف إمارة منطقة مكة المكرمة والمستهدف منهم 15 ألف.

وأشار مدير التوزيع والشحن للمشروع إلى أن هناك مرحلة رابعة تدخل بعد نهاية الحج وهي منح الجمعيات الخيرية داخل المملكة، مخصصاً المشروع جزء من الأضاحي لتوزيعها في 27 دولة إسلامية.