السعودية | موسم الحج.. انخفاض نسبة المخالفين بنحو الثلث

شكرا لقرائتكم موسم الحج.. انخفاض نسبة المخالفين بنحو الثلث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الأمير خالد الفيصل، أمير مكة ورئيس اللجنة المركزية للحج، انخفاض نسبة الحجاج المخالفين هذا العام بنحو 29% مقارنة بالعام الماضي.
وقال الفيصل في مؤتمر صحافي إن نصف مليون حاج تلقوا الخدمات الطبية هذا العام.
وأضاف رئيس لجنة الحج المركزية أنه تم إجراء 363 عملية قلب مفتوح وقسطرة للحجاج، الذين وصل عددهم هذا الموسم أكثر من 2.4 مليون.
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