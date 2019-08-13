محمد بن مسعود - الدمام - حالة أتربة مثارة يصحبها نشاط للرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وعبر نظام #الإنذار_المبكر تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض مع رفع درجة الإنذار وذلك لحالة أتربة مثارة يصحبها نشاط للرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية . وتشمل الحالة الخرج والدوادمي والسليل والعاصمة والمجمعة ورماح وعفيف ووادي الدواسر وتستمر الحالة للثامنة من مساء اليوم . ووفق موقع طقس العرب تُسجل الرؤية الأفقية حالياً حوالي 2000 متر فقط في العاصمة الرياض؛ نتيجة لتشكل الأتربة المثارة من نشاط الرياح السطحية، يتوقع أن يستمر الطقس مغبراً في أجزاء من المنطقة حتى ساعات المساء والليل، على أن تتحسن الرؤية الأفقية تدريجياً بمشيئة الله. تنبيهات #الإنذار_المبكر تصل العاصمة برفع درجة الإنذار.. غبار صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-13 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وعبر نظام #الإنذار_المبكر تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض مع رفع درجة الإنذار وذلك لحالة أتربة مثارة يصحبها نشاط للرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية . وتشمل الحالة الخرج والدوادمي والسليل والعاصمة والمجمعة ورماح وعفيف ووادي الدواسر وتستمر الحالة للثامنة من مساء اليوم . ووفق موقع طقس العرب تُسجل الرؤية الأفقية حالياً حوالي 2000 متر فقط في العاصمة الرياض؛ نتيجة لتشكل الأتربة المثارة من نشاط الرياح السطحية، يتوقع أن يستمر الطقس مغبراً في أجزاء من المنطقة حتى ساعات المساء والليل، على أن تتحسن الرؤية الأفقية تدريجياً بمشيئة الله. Advertisements 13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440 01:00 PM حالة أتربة مثارة يصحبها نشاط للرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية حالة أتربة مثارة يصحبها نشاط للرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وعبر نظام #الإنذار_المبكر تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض مع رفع درجة الإنذار وذلك لحالة أتربة مثارة يصحبها نشاط للرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية . وتشمل الحالة الخرج والدوادمي والسليل والعاصمة والمجمعة ورماح وعفيف ووادي الدواسر وتستمر الحالة للثامنة من مساء اليوم . ووفق موقع طقس العرب تُسجل الرؤية الأفقية حالياً حوالي 2000 متر فقط في العاصمة الرياض؛ نتيجة لتشكل الأتربة المثارة من نشاط الرياح السطحية، يتوقع أن يستمر الطقس مغبراً في أجزاء من المنطقة حتى ساعات المساء والليل، على أن تتحسن الرؤية الأفقية تدريجياً بمشيئة الله. ، تنبيهات #الإنذار_المبكر تصل العاصمة برفع درجة الإنذار.. غبار ،

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