، "مشروع المملكة" .. تعرف على الأولويات الأربع لتوزيع لحوم الأضاحي ،

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حدد مشروع المملكة للهدي والأضاحي الفئات المستهدفة لتوزيع الأضاحي، عبر مراحل وقنوات محددة داخل المملكة وخارجها.
وكشف مدير التوزيع والشحن في مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي عبدالرحمن الزهراني عن البدء بتوزيع 60 ألف أضحية بدءاً من اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك.
وأوضح الزهراني أن آلية التوزيع تتم على 3 مراحل: الأولى باستطاعة الحاج أن يأخذ جزءًا من أضحيته من مجازر المشروع، والمرحلة الثانية توزع للبعثات الخاصة بالحجاج، أما المرحلة الثالثة فهي مخصصة لفقراء الحرم، وتعد هذه المرحلة هي الأهم التي يشرف عليها عدد من الجهات الحكومية بإشراف إمارة منطقة مكة المكرمة والمستهدف منهم 15 ألفاً.
وأشار إلى أن هناك مرحلة رابعة تدخل بعد نهاية الحج وهي منح الجمعيات الخيرية داخل المملكة جزءاً من الأضاحي لتوزيعها في 27 دولة إسلامية.
"مشروع المملكة" .. تعرف على الأولويات الأربع لتوزيع لحوم الأضاحيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-08-13
حدد مشروع المملكة للهدي والأضاحي الفئات المستهدفة لتوزيع الأضاحي، عبر مراحل وقنوات محددة داخل المملكة وخارجها.
وكشف مدير التوزيع والشحن في مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي عبدالرحمن الزهراني عن البدء بتوزيع 60 ألف أضحية بدءاً من اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك.
وأوضح الزهراني أن آلية التوزيع تتم على 3 مراحل: الأولى باستطاعة الحاج أن يأخذ جزءًا من أضحيته من مجازر المشروع، والمرحلة الثانية توزع للبعثات الخاصة بالحجاج، أما المرحلة الثالثة فهي مخصصة لفقراء الحرم، وتعد هذه المرحلة هي الأهم التي يشرف عليها عدد من الجهات الحكومية بإشراف إمارة منطقة مكة المكرمة والمستهدف منهم 15 ألفاً.
وأشار إلى أن هناك مرحلة رابعة تدخل بعد نهاية الحج وهي منح الجمعيات الخيرية داخل المملكة جزءاً من الأضاحي لتوزيعها في 27 دولة إسلامية.
13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
12:29 PM
توزيع 60 ألف أضحية بدءاً من اليوم الأول للعيد عبر مراحل وقنوات محددة
حدد مشروع المملكة للهدي والأضاحي الفئات المستهدفة لتوزيع الأضاحي، عبر مراحل وقنوات محددة داخل المملكة وخارجها.
وكشف مدير التوزيع والشحن في مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي عبدالرحمن الزهراني عن البدء بتوزيع 60 ألف أضحية بدءاً من اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك.
وأوضح الزهراني أن آلية التوزيع تتم على 3 مراحل: الأولى باستطاعة الحاج أن يأخذ جزءًا من أضحيته من مجازر المشروع، والمرحلة الثانية توزع للبعثات الخاصة بالحجاج، أما المرحلة الثالثة فهي مخصصة لفقراء الحرم، وتعد هذه المرحلة هي الأهم التي يشرف عليها عدد من الجهات الحكومية بإشراف إمارة منطقة مكة المكرمة والمستهدف منهم 15 ألفاً.
وأشار إلى أن هناك مرحلة رابعة تدخل بعد نهاية الحج وهي منح الجمعيات الخيرية داخل المملكة جزءاً من الأضاحي لتوزيعها في 27 دولة إسلامية.
، "مشروع المملكة" .. تعرف على الأولويات الأربع لتوزيع لحوم الأضاحي ،
المصدر : الخليج 365
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