، ثاني أيام التشريق.. طيران الأمن العام يكثف من طلعاته بالمشاعر ومكة ،

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واصلت القيادة العامة لطيران الأمن، طلعاتها اليوم، وسخّرت إمكاناتها من طائرات وكوادر بشرية وفنية، لمتابعة حركة الحجيج المتعجلين في اليوم الثاني من أيام التشريق بمنشأة الجمرات والمتجهين إلى مكة المكرمة لتأدية طواف الوادع.
وأوضح قائد عام طيران الأمن اللواء المهندس حسن بن زايد آل بسام، أن القيادة العامة لطيران الأمن قامت بجدولة طلعات جوية بصفة متواصلة تجوب من خلالها سماء المشاعر ومكة المكرمة؛ لرصد الحالة الأمنية والحركة المرورية لحجاج بيت الله الحرام.
وبيّن أن القيادة العامة لطيران الأمن، ركّزت طلعاتها الجوية لمتابعة كثافة الحجاج، مستفيدة في ذلك من الخبرات والقدرات المتوافرة لدى الأطقم الجوية، التي تمكّنها من متابعة الحالة الأمنية لموسم الحج عن كثب، وملاحظة كل ما من شأنه الإخلال بذلك.
ثاني أيام التشريق.. طيران الأمن العام يكثف من طلعاته بالمشاعر ومكةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-08-13
واصلت القيادة العامة لطيران الأمن، طلعاتها اليوم، وسخّرت إمكاناتها من طائرات وكوادر بشرية وفنية، لمتابعة حركة الحجيج المتعجلين في اليوم الثاني من أيام التشريق بمنشأة الجمرات والمتجهين إلى مكة المكرمة لتأدية طواف الوادع.
وأوضح قائد عام طيران الأمن اللواء المهندس حسن بن زايد آل بسام، أن القيادة العامة لطيران الأمن قامت بجدولة طلعات جوية بصفة متواصلة تجوب من خلالها سماء المشاعر ومكة المكرمة؛ لرصد الحالة الأمنية والحركة المرورية لحجاج بيت الله الحرام.
وبيّن أن القيادة العامة لطيران الأمن، ركّزت طلعاتها الجوية لمتابعة كثافة الحجاج، مستفيدة في ذلك من الخبرات والقدرات المتوافرة لدى الأطقم الجوية، التي تمكّنها من متابعة الحالة الأمنية لموسم الحج عن كثب، وملاحظة كل ما من شأنه الإخلال بذلك.
13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
12:28 PM
لمتابعة حركة الحجيج المتعجلين بالجمرات والمتجهين لتأدية طواف الوادع
واصلت القيادة العامة لطيران الأمن، طلعاتها اليوم، وسخّرت إمكاناتها من طائرات وكوادر بشرية وفنية، لمتابعة حركة الحجيج المتعجلين في اليوم الثاني من أيام التشريق بمنشأة الجمرات والمتجهين إلى مكة المكرمة لتأدية طواف الوادع.
وأوضح قائد عام طيران الأمن اللواء المهندس حسن بن زايد آل بسام، أن القيادة العامة لطيران الأمن قامت بجدولة طلعات جوية بصفة متواصلة تجوب من خلالها سماء المشاعر ومكة المكرمة؛ لرصد الحالة الأمنية والحركة المرورية لحجاج بيت الله الحرام.
وبيّن أن القيادة العامة لطيران الأمن، ركّزت طلعاتها الجوية لمتابعة كثافة الحجاج، مستفيدة في ذلك من الخبرات والقدرات المتوافرة لدى الأطقم الجوية، التي تمكّنها من متابعة الحالة الأمنية لموسم الحج عن كثب، وملاحظة كل ما من شأنه الإخلال بذلك.
، ثاني أيام التشريق.. طيران الأمن العام يكثف من طلعاته بالمشاعر ومكة ،
المصدر : الخليج 365
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