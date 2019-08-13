محمد بن مسعود - الدمام - قال: يسهم في تأدية ضيوف الرحمن له بسلامة وراحة وأمان دعت المديرية العامة للدفاع المدني، حجاج بيت الله الحرام إلى اختيار الوقت الأنسب للتوجه إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع. وبينت أن اختيار الوقت الأنسب والأقل ازدحامًا يسهم في تأدية ضيوف بيت الله العتيق لطواف الوداع بسلامة وراحة وأمان. 13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440 12:12 PM قال: يسهم في تأدية ضيوف الرحمن له بسلامة وراحة وأمان Advertisements الدفاع المدني للحجاج: اختاروا الوقت الأنسب لطواف الوداع الدفاع المدني للحجاج: اختاروا الوقت الأنسب لطواف الوداع دعت المديرية العامة للدفاع المدني، حجاج بيت الله الحرام إلى اختيار الوقت الأنسب للتوجه إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع. وبينت أن اختيار الوقت الأنسب والأقل ازدحامًا يسهم في تأدية ضيوف بيت الله العتيق لطواف الوداع بسلامة وراحة وأمان. الكلمات المفتاحية ، الدفاع المدني للحجاج: اختاروا الوقت الأنسب لطواف الوداع ،

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