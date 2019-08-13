حج / الشؤون الإسلامية تنظم محاضرتين في أول أيام التشريق في مسجد الخيف



منى 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة أمس, محاضرتين بمسجد الخيف بمشعر منى بحضور عدد كبير من الحجاج، ضمن الحملة الدعوية والإرشادية " الحج دعوة ومنهج قويم".

و جاءت المحاضرة الأولى بعنوان بعنوان " فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا "ألقاها الشيخ عبدالعزيز بن محمد الراجحي بعد صلاة العصر تحدث فيها الشيخ الراجحي عن مناسك الحج وعن الأعمال التي ينبغي للمسلم أن يعملها في الحج.

فيما كانت المحاضرة الثانية بعنوان: (التوحيد فضله وأهميته) ألقاها فضيلة الشيخ عبدالله بن إبراهيم القرعاوي بعد صلاة المغرب، تحدث فيها الشيخ القرعاوي عن نعمة الإسلام، ونعمة التوحيد وأهميته وفضله, مشدداً على أفراد الله بالعبادة مستدلاً, بقول الله سبحانه (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) مؤكداً أن التوحيد هو الإسلام وهو الدين, مستدلاً بقول الله تعالى ( إن الدين عند الله الإسلام).

وتأتي هذه المحاضرات ضمن البرامج الدعوية والتوعوية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة والمواقيت، لتبصير المسلمين بأمور دينهم ودنياهم وفق الكتاب والسنة.

// انتهى //

12:43ت م

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