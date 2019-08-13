حج / أمانة العاصمة المقدسة تشارك في توزيع لحوم الهدي والأضاحي على 2500 مستفيد



مكة المكرمة 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

شاركت أمانة العاصمة المقدسة بتوزيع لحوم الهدي والأضاحي على فقراء الحرم والمحتاجين، وذلك ضمن أعمال لجنة توزيع لحوم الهدي والأضاحي برئاسة إمارة منطقة مكة المكرمة، حيث تم توزيع لحوم الهدي والأضاحي على 2500 مستفيد بأحياء مكة المكرمة، وذلك ضمن مشروع المملكة للاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي.

وتقوم اللجنة برئاسة إمارة منطقة مكة المكرمة، وعضوية كل من وزارة العمل والشؤون الإجتماعية (فرع مكة المكرمة)، وأمانة العاصمة المقدسة، والدوريات الأمنية، وإدارة مرور العاصمة المقدسة، وإدارة المجاهدين، والبنك الإسلامي للتنمية، وجمعية مراكز الأحياء، وجمعية الإحسان والتكافل الإجتماعي، بتوزيع لحوم الهدي والأضاحي خلال أيام التشريق ابتداء من 11 حتى 13 من شهر ذي الحجة، بمشاركة الجمعيات الخيرية ويمثل اللجنة من أمانة العاصمة المقدسة كل من مدير إدارة وحدات الذبح الدكتور طلق بن مطلق المسعودي، والمهندس عبدالعزيز محمد سندي.

// انتهى //

12:39ت م

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