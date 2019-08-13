حج / مدير الاتصالات بوزارة الثقافة والاتصالات بالسنغال يشيد برؤية المملكة 2030



منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس

أكد مدير الاتصالات بوزارة الثقافة والاتصالات بالسنغال ممثل الوزير حسين ديان، عمق العلاقات المهنية والأخوية بين المملكة العربية

وأوضح حسن ديان ضيف وزارة الإعلام لموسم حج 1440هـ في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الزيارات المتكررة للرئيس السنغالي ماكي سال للمملكة تدل على وشائج القربى والتعاون التي تربط بين البلدين الإسلاميين ، مؤكدًا أن التعاون مستمر بين البلدين لتعميق هذه العلاقة في إطار رؤية المملكة 2030 التي تعد بحق رؤية تفتح أبواب المستقبل الواسعة أمام بلاد الحرمين.

ولفت النظر إلى أنّ رؤية السنغال الناشئة 2035 تستفيد في تنفيذ بنودها من رؤية المملكة الطموحة نظرًا لاشتراك البلدين في القيم والأهداف في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

// انتهى //

12:00ت م

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منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسأكد مدير الاتصالات بوزارة الثقافة والاتصالات بالسنغال ممثل الوزير حسين ديان، عمق العلاقات المهنية والأخوية بين المملكة العربية السعودية والسنغال في ميدان الاتصالات والتماثل الكبير بينهما في الدور الذي يلعبانه كل في منطقته في هذا الإطار باعتبارهما مركزي ثقل فيما يخص تقنية المعلومات والاتصالات الحديثة، ولهذا السبب اختيرت دكار لاستضافة مؤتمر التعاون الإسلامي لثلاث دورات وتستضيف المملكة من جهتها أكبر المنتديات العالمية للتقنية والمعلوماتية الحديثة.وأوضح حسن ديان ضيف وزارة الإعلام لموسم حج 1440هـ في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الزيارات المتكررة للرئيس السنغالي ماكي سال للمملكة تدل على وشائج القربى والتعاون التي تربط بين البلدين الإسلاميين ، مؤكدًا أن التعاون مستمر بين البلدين لتعميق هذه العلاقة في إطار رؤية المملكة 2030 التي تعد بحق رؤية تفتح أبواب المستقبل الواسعة أمام بلاد الحرمين.ولفت النظر إلى أنّ رؤية السنغال الناشئة 2035 تستفيد في تنفيذ بنودها من رؤية المملكة الطموحة نظرًا لاشتراك البلدين في القيم والأهداف في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.// انتهى //12:00ت م0032

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