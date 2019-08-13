حج / 4 أولويات لتوزيع لحوم أضاحي مشروع المملكة



منى 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

حدد مشروع المملكة للهدي والأضاحي الفئات المستهدفة لتوزيع الأضاحي، عبر مراحل وقنوات محددة داخل المملكة وخارجها.

وكشف مدير التوزيع والشحن في مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي عبدالرحمن الزهراني عن البدء بتوزيع 60 ألف أضحية بدءاً منذ اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الزهراني أن آلية التوزيع تتم على 3 مراحل الأولى باستطاعة الحاج أن يأخذ جزءًا من أضحيته من مجازر المشروع، والمرحلة الثانية توزع للبعثات الخاصة بالحجاج، أما المرحلة الثالثة فهي مخصصة لفقراء الحرم، وتعد هذه المرحلة هي الأهم التي تشرف عليها عدد من الجهات الحكومية بأشراف أمارة منطقة مكة المكرمة والمستهدف منهم 15 ألف.

وأشار مدير التوزيع والشحن للمشروع إلى أن هناك مرحلة رابعة تدخل بعد نهاية الحج وهي منح الجمعيات الخيرية داخل المملكة، مخصصاً المشروع جزء من الأضاحي لتوزيعها في 27 دولة إسلامية.

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11:51ت م

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