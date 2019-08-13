حج / استبدال مفصل الفخذ لحاج مصري



منى 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

نجحت وزارة الصحة في استبدال مفصل الفخذ لحاج مصري تعرض للسقوط أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وكان الحاج "حافظ محمد شلبي" البالغ من العمر 77 عامًا ، قد نقل إلى مستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة بعد إصابته بكسر في عنق عظمة الفخذ، وتم استقبال الحالة وتقديم الرعاية اللازمة لها وإجراء عملية استبدال نصف مفصل ناجحة.

وعبر الحاج المصري الذي تحسنت صحته ، عن سعادته بنجاح العملية وتمكنه من أداء نسكه، وشكر وزارة الصحة على خدماتها الكبيرة لضيوف الرحمن.

// انتهى //

11:49ت م

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