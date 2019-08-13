ساري يسبب "فتنة ألمانية" في يوفنتوس

خرج الألماني إيمري كان، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، من حسابات مدربه ماوريسيو ساري للعب في التشكيل الأساسي بالموسم الجديد، وفقا لما أشارت إليه تقارير صحفية إيطالية.



وانضم كان لصفوف يوفنتوس في صيف 2018، قادما من ليفربول الإنجليزي، في صفقة انتقال حر.

وذكرت شبكة "سبورت ميدياسيت" الإيطالية أن ساري لا ينوي الاعتماد على إيمري كان في مركز الوسط المدافع، ويريد الدفع بمواطنه سامي خضيرة الذي ظهر بمستوى رائع للغاية في فترة الإعداد للموسم الجديد.

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وأوضحت أن كان سيواجه صعوبة كبيرة في اللعب بشكل أساسي، نظرا لازدحام منطقة وسط الملعب، بعد التعاقد مع الثنائي الويلزي أرون رامسي والفرنسي أدريان رابيو، فضلا عن وجود الفرنسي بليس ماتويدي وخضيرة.

وشارك كان مع اليوفي في 37 مباراة بجميع المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 أخرى، وأسهم في تتويج "البيانكونيري" بلقبي الدوري والسوبر الإيطالي.

ونجح يوفنتوس في التعاقد مع عدة لاعبين مميزين خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مثل الحاس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون والهولندي ماتياس دي ليخت ورامسي ورابيو، فضلا عن التعاقد مع المدرب ساري، خلفا لماسيميليانو أليجري، وذلك من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.