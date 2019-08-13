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2019-08-13 فيديو.. أن تفقد حقيبتك بين 3 مليون شخص وتعود إليك فأنت في المملكة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة روى الحاج ياسر العرابي، رئيس تحرير قناة النهار الجزائرية، قصة فقدانه لحقيبته في الحج وعودتها إليه في زمن قياسي وخلال 24 ساعة فقط. Advertisements ونشر حساب التواصل الحكومي عبر “تويتر”، مقطع فيديو يرصد قصة عثور الحاج العرابي على حقيبته، وأثنى على جهود رجال الأمن ورجال الدفاع المدني والمتطوعين في الحج لخدمة ضيوف الرحمن من مختلف الجنسيات. وعلق حساب التواصل الحكومي على المقطع بقوله: “أن تضيع حقيبتك في مكان فيه 3 مليون شخص، وتعود إليك فاعلم أنك في المملكة العربية السعودية- قصة لياسر العرابي، رئيس تحرير قناة النهار الجزائرية”.









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