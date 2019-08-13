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قرقاش: تحالف الخير السعودي الإماراتي الركن الأساسي لاستقرار المنطقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن تحالف الخير السعودي الإماراتي يعتبر الركن الأساسي في هندسة الاستقرار بالمنطقة.
وأوضح قرقاش، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أن “تحالف الخير السعودي الإماراتي يمثل حقيقة جيواستراتيجية ثابتة لعقود قادمة“، واصفًا زيارة محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي إلى المملكة أمس بالزيارة المميزة، مؤكدًا أن ”لقاءات الأخوة الصادقة مستمرة”.
وكان ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد قد زار أمس المملكة، والْتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبحثوا عددًا من القضايا الإقليمية.
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