- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. أطباع ولماذا قصيدتان جديدتان لـ عبدالرحمن بن مساعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. أطباع ولماذا قصيدتان جديدتان لـ عبدالرحمن بن مساعد
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد قصيدتين جديدتين، اليوم الثلاثاء، بعنوان “أطباع” و”لماذا”، حيث قدَّم الأمير من قبلُ عددًا من هذه القصائد الشعرية، وتحديدًا القصائد الوطنية بالآونة الأخيرة.
وجاءت القصيدة الأولى التي نشرها الأمير عبدالرحمن على حسابه بموقع “تويتر” بعنوان “أطباع”، وقد وصف فيها تغيير طباع وتصرفات بعض الناس مع مضي الزمن، وجاء في مطلعها:
في البشَر أطباع تُذهِل في القديم وفي الجدايد
ما سلِم منها كرام ولا أراذل سالمين
مِن عَجَلْ ربّي خَلَقْنا والطَّمَع فينا عوايد
لو لنا وادي جواهر لَابْتغينا واديِين
نكذب ونبخل ونقسى ونحفظ أمثال وقصايد
عن محاسن كلّ صدق وكلّ جود وكلّ لين
أما في القصيدة الثانية فهي بعنوان “لماذا”، وهي بغناء الفنان عايض يوسف، وألحان وتوزيع وليد فايد.
ويواصل الأمير عبدالرحمن بن مساعد تقديم قصائده الشعرية لنجوم الفن بالساحة الفنية، والتي تأخذ منحى اللغة العربية الفصحى.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. أطباع ولماذا قصيدتان جديدتان لـ عبدالرحمن بن مساعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.