- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم جموع غفيرة تشيع جثمان الشهيد الجعفري بصبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جموع غفيرة تشيع جثمان الشهيد الجعفري بصبيا
متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان
أدى وكيل محافظة صبيا، الأستاذ إبراهيم مدني عتودي، صلاة الميت على الشهيد حسن حوري جعفري، أحد أفراد القوات المسلحة، الذي استُشهد خلال عمله على الحد الجنوبي، بعد صلاة عصر أمس الاثنين بجامع قرية الحرف بساحل الجعافرة.
وقدم وكيل محافظة صبيا تعازي ومواساة القيادة الرشيدة لوالد وأقارب الشهيد الجعفري، وتعازي أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن العزيز نائب أمير منطقة جازان، داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته.
وعبر ذوو الشهيد من جهتهم عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعًا عن الوطن، سائلين المولى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.
وأدى الصلاة مع وكيل المحافظة رئيس مركز قوز الجعافرة الأستاذ أحمد جابر العقدي وعددٌ من مديري الإدارات الحكومية وشيوخ وأعيان المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر جموع غفيرة تشيع جثمان الشهيد الجعفري بصبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.