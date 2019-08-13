- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. أسراب الجراد تغطي سماء المناطق الجبلية بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. أسراب الجراد تغطي سماء المناطق الجبلية بجازان
متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان
غطت أسراب الجراد، أمس وصباح اليوم، عدة محافظات جبلية شرق منطقة جازان، منها محافظة فيفاء والعيدابي والداير، وانتشر بشكل كبير في عدة قرى؛ مما تسببت في حالة من الخوف والذعر للأهالي.
وقال مفرح الفيفي لـ”متابعات الخليج 365“: “تفاجأنا أمس واليوم بهجوم أسراب من الجراد على منازلنا ومزارعنا بشكل كثيف”، مؤكدًا أنها “المرة الأولى التي أشاهد فيها مثل هذه الأسراب، ولقد سببت لنا مشاكل في مزارعنا ومنازلنا، وحاولت منع هذه الأسراب من الدخول إلى منزلي ولكن دون جدوى”.
من جهة أخرى قال علي العبدلي: “لقد استيقظنا هذا الصباح على أسراب كثيرة وقد غطت السماء بشكل مخيف، فيما انشغل بعض المزارعين بمحاصيلهم التي يعتمدون عليها في الإنفاق على أسرهم”.
فيما ناشد أهالي المناطق الجبلية بجازان عبر “متابعات الخليج 365” الجهات المعنية باستعجال عمليات المكافحة؛ حتى لا يتكاثر بالشكل المؤذي، وأيضًا خوفًا على المحاصيل الزراعية، مثمنين الجهود المبذولة من قبل المسؤولين بجازان.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. أسراب الجراد تغطي سماء المناطق الجبلية بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.