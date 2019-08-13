اخبار السعوديه

وظائف بنظام التعاقد لخريجات رياض الاطفال

0 نشر
naser 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع وظائف بنظام التعاقد لخريجات رياض الاطفال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي:

أكدت الادارة العامة للطفولة المبكرة بوزارة التعليم على جميع خريجات رياض الاطفال اللاتي وصلتهن رسالة نصية للتعاقد معهن في الطفولة المبكرة في ادارات التعليم سرعة استكمال الإجراءات عاجلا.

Advertisements

يذكر أن الوزارة قد أعلنت عن وظائف لخريجات رياض الاطفال بالتعاقد مع احدى الشركات وذلك ضمن مشروع تطوير برامج ⁧الطفولة المبكرة⁩ في مدارس تعليم رياض الأطفال الحكومية بنظام التعاقد وذلك من خلال قوائم الخريجات في جداره.

وقد وصل لجميع المرشحات رسائل نصية لاستكمال المسوغات علما بأن اليوم ١٢/١٢/١٤٤٠ هو اخر يوم لاستكمال التعاقد معهن.

يذكر أن وزارة التعليم قد أسندت تدريس الصفوف الاولية من المرحلة الابتدائية للمعلمات اعتبارا من هذا العام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف بنظام التعاقد لخريجات رياض الاطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا