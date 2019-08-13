وظائف بنظام التعاقد لخريجات رياض الاطفال

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي:

أكدت الادارة العامة للطفولة المبكرة بوزارة التعليم على جميع خريجات رياض الاطفال اللاتي وصلتهن رسالة نصية للتعاقد معهن في الطفولة المبكرة في ادارات التعليم سرعة استكمال الإجراءات عاجلا.

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يذكر أن الوزارة قد أعلنت عن وظائف لخريجات رياض الاطفال بالتعاقد مع احدى الشركات وذلك ضمن مشروع تطوير برامج ⁧الطفولة المبكرة⁩ في مدارس تعليم رياض الأطفال الحكومية بنظام التعاقد وذلك من خلال قوائم الخريجات في جداره.

وقد وصل لجميع المرشحات رسائل نصية لاستكمال المسوغات علما بأن اليوم ١٢/١٢/١٤٤٠ هو اخر يوم لاستكمال التعاقد معهن.

يذكر أن وزارة التعليم قد أسندت تدريس الصفوف الاولية من المرحلة الابتدائية للمعلمات اعتبارا من هذا العام.