قرقاش: نجاح باهر للسعودية في الحج.. والإنسانية في خدمة ضيوف الرحمن فخر

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش بالنجاح السعودي الباهر في إدارة الحج، وإنسانية الفرق السعودية في خدمة ضيوف الرحمن.
وقال قرقاش عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الثلاثاء): «النجاح السعودي الباهر في إدارة الحج والمشاهد الإنسانية المؤثرة للفرق السعودية في خدمة الحجاج شهادة يفتخر بها كل مسلم».
وأضاف: «جهود رائعة للملكة في خدمة الإسلام والشكر للقيادة والشعب السعودي على فيض العطاء في رعاية حجاج بيت الله الحرام وخدمة قاصدي الحرمين الشريفين».
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