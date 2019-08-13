شكرا لقرائتكم خبر عن هل رخصة القيادة إلزامية للمُقيمة عند تسجيل مركبة باسمها؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أفاد «المرور السعودي» عبر حسابه في «تويتر» أمس (الاثنين) بأنه عند رغبة المرأة المقيمة تسجيل مركبة جديدة باسمها، فإنه يلزمها الحصول على رخصة قيادة. وجاء رد «المرور السعودي» إجابة على سؤال أحد المغردين، استفسر بقوله «هل يلزم حصول زوجتي على رخصة قيادة عند تسجيل مركبة جديدة باسمها»، ليؤكد «المرور السعودي» أن ذلك يلزم للمقيمين، أما المواطنين فلا يلزمهم.



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