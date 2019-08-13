شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنبه: أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الثلاثاء)، تنبيهاً من نوع «إنذار متقدم» على من منطقة مكة المكرمة، يشمل (العاصمة المقدسة -عرفات - مزدلفة - منى - الجموم).

وحذَّرت الهيئة من هطول أمطار رعدية من (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.

وذكرت الهيئة أن التنبيه يبدأ من الساعة (11:00) صباح اليوم (الثلاثاء)، وحتى الثامنة مساءً.