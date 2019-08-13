شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يثمن جهود منسوبي «المجاهدين» خلال الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (منى)

ثمن وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الجهود التي بذلها منسوبو الإدارة العامة للمجاهدين خلال موسم حج هذا العام، من خلال تنفيذهم لمهماتهم المناطة بهم وفق الخطط المعدة مسبقاً.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية اليوم مدير الإدارة العامة للمجاهدين اللواء منصور بن عبدالله الشدي وقيادات إدارة المجاهدين ومديري المراكز، وذلك بمركز قيادة الحسينية التابعة للمجاهدين بمكة المكرمة.

وقد اطلع وزير الداخلية عقب اللقاء على نموذج لعربة العمليات المتنقلة المزودة بخاصية التصوير الليلي، التي تستخدمها إدارة المجاهدين لرفع كفاءة الضبط الأمني، وتعد العربة إحدى ثمرات التعاون بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والإدارة العامة للمجاهدين.