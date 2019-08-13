، المسند: #ثجاج تتواصل بأمطارها على مكة والمشاعر اليوم ،

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توقع مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند أن يستمر تأثير حالة #ثجاج المطرية على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خاصة فترة العصر.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: يشمل التوقع أيضًا المرتفعات الجنوبية الغربية من السعودية، وقد تتوسع الحالة حتى أجزاء من جنوب منطقة #المدينة".
وفي وقت سابق اليوم، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وعبر نظام #الإنذار_المبكر، تنبيهين متقدمين لمكة المكرمة من حالة ماطرة مع رفع درجة الإنذار؛ وذلك من 11 صباحًا وحتى الثامنة مساء اليوم.
والتنبيه المتقدم الأول يتعلق بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على منطقة مكة المكرمة تشمل (العاصمة المقدسة، عرفات، مزدلفة، منى) من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً.
كما صدر صباح اليوم أيضًا تنبيه آخر متقدم لمنطقة مكة مع رفع درجة الإنذار؛ وذلك لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط في الرياح، وتدني الرؤية، وتساقط للبرد، يشمل: (أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان)، ويبدأ أيضًا 11 صباحًا، ويستمر للثامنة مساءً.
13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440 11:33 AM
قال: قد تتوسع الحالة حتى أجزاء من جنوب منطقة #المدينة
توقع مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند أن يستمر تأثير حالة #ثجاج المطرية على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خاصة فترة العصر.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: يشمل التوقع أيضًا المرتفعات الجنوبية الغربية من السعودية، وقد تتوسع الحالة حتى أجزاء من جنوب منطقة #المدينة".
وفي وقت سابق اليوم، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وعبر نظام #الإنذار_المبكر، تنبيهين متقدمين لمكة المكرمة من حالة ماطرة مع رفع درجة الإنذار؛ وذلك من 11 صباحًا وحتى الثامنة مساء اليوم.
والتنبيه المتقدم الأول يتعلق بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على منطقة مكة المكرمة تشمل (العاصمة المقدسة، عرفات، مزدلفة، منى) من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً.
كما صدر صباح اليوم أيضًا تنبيه آخر متقدم لمنطقة مكة مع رفع درجة الإنذار؛ وذلك لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط في الرياح، وتدني الرؤية، وتساقط للبرد، يشمل: (أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان)، ويبدأ أيضًا 11 صباحًا، ويستمر للثامنة مساءً.
، المسند: #ثجاج تتواصل بأمطارها على مكة والمشاعر اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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