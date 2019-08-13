«النيابة»: على المسافرين الإفصاح عن المبالغ فوق الـ 60 ألف ريال

دبي - بواسطة محمد فارس شددت النيابة العامة على المسافرين من وإلى المملكة بضرورة الإفصاح عن أي مبالغ بحوزتهم تزيد عن 60 ألف ريال أو مايعادلها من العملات الأخرى.
ونبهت النيابة المسافرين في تغريدة عبر حسابها على تويتر جاء فيها: «أخي المسافر (المغادر والقادم) للمملكة (براً، جواً، بحراً)، يلزم تقديم إقرار عن الأموال النقدية وما في حكمها التي تبلغ (٦٠,٠٠٠)، ستين ألف ريال وأكثر، ومخالفة ذلك مؤشر لانطواء شبهة جرائم غسل أموال، والتي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
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وكانت المحاكم تسلمت عدد من حالات مماثلة ضبطت في المطار وأحيلت إلى النيابة ثم للمحكمة بتهم شبه غسل أموال وذلك لحملهم مبالغ كبيرة تزيد عن المسموح به دون الإفصاح عنها.
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