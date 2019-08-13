الحجاج يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق

يواصل حجاج بيت الله الحرام، اليوم الثلاثاء، في ثاني أيام التشريق رمي الجمرات في مشعر منى.

ويجوز بعد رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق للمُتعجلين مغادرة منى، ويكون الخروج للمتعجلين قبل غروب الشمس، ويتوجهون من منى إلى مكة للنفرة الأولى، أما من تأخر في الخروج من منى فعليه أن يقضي ليلته فيها ويرمي الجمرات في ثالث أيام التشريق.

وخلال أيام التشريق، يرمي الحجاج الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى والكبرى، أو ما تعرف بجمرة العقبة بعد الزوال وكل جمرة يرميها الحاج بـ7 حصيات. وفقاً لموقع "العربية نت"

وبعد أن ينتهي الحجاج من رمي الجمرات ومغادرة مشعر منى، يمكنهم الخروج من مكة والعودة إلى بلدانهم بعد الانتهاء من طواف الوداع.

يذكر أن الرمي أصبح من الشعائر التي تخلو من المعوقات والصعوبات بفضل التوسعة الضخمة التي نفذتها المملكة العربية السعودية، حتى صارت الطاقة الاستيعابية لجسر الجمرات تصل إلى 300 ألف حاج في الساعة.