عُطل تقني على رحلة “جدة – شرم” يؤخِّر الرحلة ويحتجز الركاب داخل الطائرة 3 ساعات

شكا ركاب رحلة الخطوط الجوية العربية السعودية SV0235 المتجهة اليوم من جدة إلى شرم الشيخ من تأخُّر رحلتهم أكثر من 6 ساعات، ومكوثهم لمدة 3 ساعات داخل الطائرة قبل نزولهم في مطار الملك عبدالعزيز الدولي. وأثار عُطل تقني ضجة كبيرة داخل الطائرة حينما صرخت العديد من الراكبات مطالبات الكابتن وطاقم الطائرة بإعادة الركاب إلى صالة المغادرة؛ إذ اختنقت إحدى الراكبات المسنات على متن الطائرة من جراء توقُّف جهاز التكييف.

أكد كابتن الطائرة أنها تعرضت لعُطل تقني في جهاز المكابح والتكييف؛ ما أدى إلى مناداة فريق الصيانة الأرضية، الذي قام بإصلاح الطائرة التي سرعان ما تعرضت لعُطل ثانٍ؛ ما حدا بالركاب إلى الانفعال ورفع الصوت؛ وذلك أدى إلى رفع حدة النقاشات بين الركاب وطاقم الطائرة، ثم وقف جميع الركاب مطالبين بالنزول حتى وافق كابتن الطائرة. وبيَّن أحد الركاب وفقًا لـ”سبق” أنهم أثناء عودتهم لصالة المغادرة قامت إحدى الراكبات برفع صوتها، وإثارة الضجة استياءً من الوضع والتعامل مع الحالة؛ ما خلق حالة أخرى من الفوضى والتجمهر، واستدعى وحدة أمن المطار للتدخل وتهدئة الوضع.