الجهات الأمنية تباشر جريمة قتل في حائل

باشرت الأجهزة الأمنية بحائل جريمة قتل مواطن قبل مغرب اليوم الاثنين بحي المنتزه الشرقي، بعد أن أطلق مواطن النار على آخر، ما أدى لمقتله في الحال، فيما نقلت الجثة للمستشفى. وما زالت القضية رهن استكمال الإجراءات والتحقيق.

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