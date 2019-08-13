ضرب حاج باكستاني أروع الأمثلة في البر والوفاء، لينهي معاناة والده من مشقة الوصول إلى الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق.
وأظهرت صورة تم التقاطها من مقربة من مدخل منشأة الجمرات حاجاً يربط حبلاً بعربة وعلى متنها مسن، ويشق طريقه للوصول إلى جسر الجمرات. وعند سؤاله أفاد بأنه والده، وأنه مهما بذل من جهد فلن يرد جزءاً مما قدمه له والده طيلة حياته، معبراً عن فرحته بعد أن منّ الله عليه بزيارة الأراضي المقدسة وأداء فريضة الحج.
كانت هذه تفاصيل خبر عربة وحبل بين ابن وأبيه.. هنا البر والوفاء وطرق رد الجميل.. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.