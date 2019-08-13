السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بذكرى يوم الاستقلال لبلاده



جدة 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

09:38ت م

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جدة 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:38ت م0011

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