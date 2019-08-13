، هذه هي درجات الحرارة وسرعة الرياح في مكة والمشاعر الآن ،

محمد بن مسعود - الدمام - طقس غائم جزئيًّا في منى وعرفات ومزدلفة والمدينة المنورة وجدة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تكون حالة الطقس خلال الساعات القادمة، (غائمة جزئيًّا) على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وجدة.

وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني بأن من المتوقع أن تتشكل السحب الرعدية والسحب الرعدية الممطرة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وبيّنت أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 30 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية، بسرعة 16- 36 كيلو مترًا في الساعة، قد تصل إلى أكثر من ذلك بسبب التيارات الهابطة للسحب الرعدية؛ بينما بلغت درجة الحرارة في المدينة المنورة 32 درجة، وحركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 16- 38 كيلو مترًا في الساعة.

وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 29 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 16- 36 كيلو مترًا في الساعة، قد تصل إلى أكثر من ذلك بسبب التيارات الهابطة للسحب الرعدية؛ فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 30 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية، بسرعة 18- 45 كيلو مترًا في الساعة، قد تصل إلى أكثر من ذلك بسبب التيارات الهابطة، وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 30 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 16- 36 كيلو مترًا في الساعة، قد تصل إلى أكثر من ذلك بسبب التيارات الهابطة للسحب الرعدية.

وبلغت درجة الحرارة في جدة 34 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 16- 36 كيلو مترًا في الساعة.