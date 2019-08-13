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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأسراب الجراد، وهي تصل أمس الاثنين إلى محافظة فيفاء جنوب السعودية.
وغادرت أسراب الجراد المحافظة بعد ساعات قليلة من وصولها، ولم تسجل أي خسائر في الممتلكات والمحاصيل الزراعية، فيما يعتبر كبار السّن والأوائل في فيفاء، أن انتشار الجراد دلالة على الخير والأمطار.
وكانت أسراب الجراد قد شُوهدت في عدة محافظات جنوب السعودية، كانت محافظة فيفاء إحداها، إلا أنها سرعان ما غادرت المحافظة، ولم يتبق إلا بعض الأعداد القليلة.
13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440 09:21 AM
لم تسجل خسائر بالممتلكات والمحاصيل فيما يعتبرها كبار السن دلالات خيربعد مقاطع أسرابها المتداولة.. "الجراد" يغادر فيفاء بعد وصوله بساعات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأسراب الجراد، وهي تصل أمس الاثنين إلى محافظة فيفاء جنوب السعودية.
وغادرت أسراب الجراد المحافظة بعد ساعات قليلة من وصولها، ولم تسجل أي خسائر في الممتلكات والمحاصيل الزراعية، فيما يعتبر كبار السّن والأوائل في فيفاء، أن انتشار الجراد دلالة على الخير والأمطار.
وكانت أسراب الجراد قد شُوهدت في عدة محافظات جنوب السعودية، كانت محافظة فيفاء إحداها، إلا أنها سرعان ما غادرت المحافظة، ولم يتبق إلا بعض الأعداد القليلة.
، بعد مقاطع أسرابها المتداولة.. "الجراد" يغادر فيفاء بعد وصوله بساعات ،
المصدر : الخليج 365
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