- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
اعتبر أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن "تحالف الخير السعودي الإماراتي يمثل حقيقة جيواستراتيجية ثابتة لعقود قادمة".
وقال في تغريدة له على حسابه في"تويتر": إن "تحالف الخير السعودي الإماراتي يعتبر الركن الأساسي في هندسة الاستقرار بالمنطقة".
ووصف قرقاش زيارة محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي إلى المملكة أمس بالزيارة المميزة؛ مؤكدًا أن "لقاءات الأخوة الصادقة مستمرة".
وزار ولي عهد أبو ظبي أمس السعودية، والْتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبحثوا عددًا من القضايا الإقليمية.
13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440 09:20 AM
قال: يدعم استقرار المنطقة.. ووصف زيارة بن زايد للمملكة بالمهمة والمميزة
اعتبر أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن "تحالف الخير السعودي الإماراتي يمثل حقيقة جيواستراتيجية ثابتة لعقود قادمة".
وقال في تغريدة له على حسابه في"تويتر": إن "تحالف الخير السعودي الإماراتي يعتبر الركن الأساسي في هندسة الاستقرار بالمنطقة".
ووصف قرقاش زيارة محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي إلى المملكة أمس بالزيارة المميزة؛ مؤكدًا أن "لقاءات الأخوة الصادقة مستمرة".
وزار ولي عهد أبو ظبي أمس السعودية، والْتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبحثوا عددًا من القضايا الإقليمية.
، "قرقاش": تحالف الخير السعودي الإماراتي حقيقة جيواستراتيجية ثابتة لعقود ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "قرقاش": تحالف الخير السعودي الإماراتي حقيقة جيواستراتيجية ثابتة لعقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.