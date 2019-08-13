محمد بن مسعود - الدمام - لرمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى رصدت "الخليج 365" قبل قليل جموع حجاج بيت الله الحرام المتعجلين في جسر الجمرات لرمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى، والذين وفقهم الله تعالى لأداء الفريضة بكل يسر وسهولة. حيث يتوجه الحجيج بعد ذلك للمسجد الحرام للطواف حول البيت العتيق، ويعتبر طواف الوداع آخر أعمال الحج. 13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440 08:41 AM Advertisements لرمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى "الخليج 365" ترصد جموع الحجاج المتعجلين على جسر الجمرات "الخليج 365" ترصد جموع الحجاج المتعجلين على جسر الجمرات رصدت "الخليج 365" قبل قليل جموع حجاج بيت الله الحرام المتعجلين في جسر الجمرات لرمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى، والذين وفقهم الله تعالى لأداء الفريضة بكل يسر وسهولة. حيث يتوجه الحجيج بعد ذلك للمسجد الحرام للطواف حول البيت العتيق، ويعتبر طواف الوداع آخر أعمال الحج. الكلمات المفتاحية ، "الخليج 365" ترصد جموع الحجاج المتعجلين على جسر الجمرات ،

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