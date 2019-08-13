موعد مباراة الهلال السعودي “الزعيم” مع أهلي جدة السعودي “الراقي” في إياب دور...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز عرب نيوز في العالم العربي الكبير وخاصة المملكة العربية السعودية، أنتم على موعد الليلة مع الإثارة والمتعة في ديربي السعودية، عندما يلتقي الزعيم الهلالي مع الراقي الأهلاوي، في أستاد ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، في مباراة العودة لدور 16 من بطولة دوري أبطال أسيا لكرة القدم، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

تستعد الجماهير السعودية الليلة لمشاهدة قمة الكرة السعودية في البطولة الأسيوية، عندما يلتقي الهلال مع الأهلي، وكانت مباراة الذهاب على ملعب الجوهرة المشعة ملعب الأهلي، قد انتهت بفوز الزعيم بأربع أهداف مقابل هدفين للفريق الأهلاوي.

موعد مباراة الهلال والأهلي اليوم بدوري أبطال أسيا

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة للمباراة ملعب المباراة الهلال * الأهلي 19.30 بتوقيت القاهرة :20.30 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD1 قناة الكأس القطرية HD6 جامعة الملك سعود

التشكيل المتوقع لفريق الهلال الليلة في مواجهة الأهلي

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، محمد جعفلي، جيانج هيون سون.

خط الوسط: ناصر الدوسري، محمد كونو، سالم الدوسري، سيبا ستيان جيو فينكو، أندريه كاريو.

خط الهجوم: بافيبمتمبي جوميز.

التشكيل المتوقع لفريق الأهلي في مباراة الهلال الليلة