سياسي / اهتمامات الصحف المصرية



القاهرة 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن بلاده عازمة على الاستمرار في دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذي يحقق بهم مستقبلا أفضل لمصر.

ونشرت إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية عن تنفيذ برنامج عمل لزيادة معدلات إنتاج مصر من البترول من خلال تقنيات حديثة يجرى اختبارها في مناطق وتراكيب جيولوجية لرفع الإنتاج من 630 ألف برميل يوميا إلى 690 ألف برميل يوميًا.

وسلطت الضوء على الاجتماع الذي استضافته مصر بين قوى الحرية والتغيير، و الجبهة الثورية، بغرض تحقيق السلام في السودان ودعماً للوثيقة الدستورية المقرر التوقيع عليها في السابع عشر من الشهر الجاري.

ونقلت تأكيد الاطراف اليمنية التزامها بوقف إطلاق النار في مدينة عدن واستعدادها للمشاركة في اجتماع طارئ دعت إليه المملكة العربية

وعرجت على دعوة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا والإمارات إلى هدنة في ليبيا والتحقيق في الهجوم الذي استهدف موظفي الأمم المتحدة في بنغازي.

وأشارت صحف القاهرة إلى تأكيد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أنه لا حق ولا شرعية لأي أجراء أو قرار يمس بالحقوق الفلسطينية والشرعية الدولية.

// انتهى //

09:37ت م

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القاهرة 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن بلاده عازمة على الاستمرار في دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذي يحقق بهم مستقبلا أفضل لمصر.ونشرت إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية عن تنفيذ برنامج عمل لزيادة معدلات إنتاج مصر من البترول من خلال تقنيات حديثة يجرى اختبارها في مناطق وتراكيب جيولوجية لرفع الإنتاج من 630 ألف برميل يوميا إلى 690 ألف برميل يوميًا.وسلطت الضوء على الاجتماع الذي استضافته مصر بين قوى الحرية والتغيير، و الجبهة الثورية، بغرض تحقيق السلام في السودان ودعماً للوثيقة الدستورية المقرر التوقيع عليها في السابع عشر من الشهر الجاري.ونقلت تأكيد الاطراف اليمنية التزامها بوقف إطلاق النار في مدينة عدن واستعدادها للمشاركة في اجتماع طارئ دعت إليه المملكة العربية السعودية بعد اشتباكات عنيفة مع القوات الموالية للحكومة .وعرجت على دعوة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا والإمارات إلى هدنة في ليبيا والتحقيق في الهجوم الذي استهدف موظفي الأمم المتحدة في بنغازي.وأشارت صحف القاهرة إلى تأكيد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أنه لا حق ولا شرعية لأي أجراء أو قرار يمس بالحقوق الفلسطينية والشرعية الدولية.// انتهى //09:37ت م0010

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.