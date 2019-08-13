حج / مليونا وسيلة إعلام ... حجاج ينشرون لحظاتهم بكل اللغات



منى 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

في مساحة محدودة، تتقاطع حروف وأصوات متباينة ، عشرات اللغات واللهجات من مختلف دول العالم الإسلامي تتمازج في لغة واحدة ، هي لغة البهجة التي تطير عبر وسائط الإعلام الجديد.

الحناجر العربية والإنجليزية والفرنسية و الأوردية و الفارسية والتركية والكُردية والأمازيغية و البشتونية والروسية والاندونيسية، وغيرها .. تتسابق في المكان والزمان نفسه في التعبير عن روحانية وجمال اللحظة.

فرحة الوقوف بجوار الكعبة المشرفة أو على جبل عرفات أو جسر الجمرات ، تنطلق من الحاج إلى أهله وأصدقائه في أي بقعة من بقاع الأرض صوتا وصورة.

أكثر من مليوني وسيلة إعلام متحركة ، نقلت خطوات الحاج والحاجة في المشاعر المقدسة لحظة بلحظة .

هنا لا فرق بين غني وفقير ، الكل يملك وسيلة إعلامه الخاصة التي لا تتعدى جهاز "هاتف محمول" .

// انتهى //

09:37ت م

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