شكرا لقرائتكم خبر عن سياسية بحرينية: مخططات قطر لتدويل وتسييس الحج فشلت والان مع التفاصيل

اعتبرت المحللة السياسية البحرينية، منى المطوع، أن الحملة المغرضة والكاذبة التي يقودها الإعلام القطري وأبواق تنظيم الحمدين تحت شعار "لم نستطع إليه سبيلا"، تعكس القيود القاسية والظالمة التي فرضها تنظيم الحمدين على القطريين، بمنعهم من التوجّه إلى مكة المكرمة وأداء فريضة الحج في حادثة ليست الأولى من نوعها بل تكرّرت خلال العامين الماضيين.

وأشارت المطوع في تصريحات صحافية، إلى أن النجاح المبهر الذي حققته الحكومة العربية السعودية في تنظيم موسم حج هذا العام، وما واكب ذلك من تقديم خدمات أمنية وطبية وخدمية شاملة لضيوف الرحمن، بإجراءات وصفها قناصل ودبلوماسيون بالميسرة والسهلة، لاسيّما في انتقال الحجيج من مشعر منى إلى عرفات، أتى كردٍّ حاسم على المزايدات والأكاذيب القطرية الفارغة من أي محتوى، مشدّدة على أن محاولات تنظيم الحمدين اليائسة لتدويل الحج قد فشلت تماماً.

وشدّدت المطوع على أن قيام اللجنة القطرية بعقد ندوة في المركز القطري الأمريكي، وادعاء وجود انتهاكات يتعرض لها القطريون في أداء الحج والعمرة، لا تعدو مجرد ممارسات انتقامية ضد المملكة العربية السعودية بهدف وقف قرار المقاطعة الذي أنهك الاقتصاد القطري وأصابه في مقتل، ورفع من منسوب التذمر الشعبي ضد قيادات تنظيم الحمدين بشكل غير مسبوق.

وأضافت: "المعاملة الحسنة التي تقدمها السلطات السعودية لضيوف الرحمن تمثّل مأزقاً كبيراً للنظام القطري والذي يتخوّف من أن يكتشف الشعب الدجل والكذب الذي يمارسه، وخشيته من أن يختلط القطريون ببقية حجاج بيت الله الحرام، ويكتشفون حينها أنهم سواسية مع غيرهم، وألا صحة لادعاءات الحمدين ولا وجود لأي تمييز أو فرقة، وأن نظامهم القطري يضع المصالح مع نظيره الإيراني فوق كل اعتبار، حتى على الشعب القطري نفسه".

وسبق أن أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بن طاهر بنتن، إن حجاجا قطريين وصلوا إلى مكة لأداء مناسك الحج، في ضربة جديدة لادعاءات الحكومة القطرية بشأن منع مواطنيها من السفر إلى السعودية لأداء الفريضة.

وأكد الوزير السعودي في تصريحات صحفية أن الحجاج وصلوا إلى مكة بالفعل لأداء مناسك الحج لهذا الموسم، مشيرا إلى أن توجيهات قادة بلاده أمرت بتسهيل كل أمور الحجاج القطريين الراغبين في أداء المناسك، ومبيناً أنه في استطاعة حجاج قطر القدوم من مطاري الملك عبدالعزيز في جدة والأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، كما يستطيعون حجز الخدمات كافة التي يرغبونها تقنياً.

​وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت قبل أيام تخصيصت رابط جديد عبر موقعها الإلكتروني لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، في إجراء قالت إنه من "شأنه تمكين المواطنين القطريين من أداء فريضة الحج، بعد حجب السلطات القطرية رابطا خصصته المملكة لتسجيل بياناتهم".

وأكدت الوزارة في بيان مواصلة "المملكة في تهيئة كافة السبل لتسهيل قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج."

وأشارت إلى أن "محاولات النظام القطري المستمرة لتسييس الحج ووضع العراقيل أمام حجاج دولة قطر، لن تثني المملكة عن تقديم كافة التسهيلات لقدومهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام."

ودعت وزارة الحج والعمرة السلطات القطرية إلى عدم حجب الرابط الجديد، https:qatar1440.haj.gov.sa وتسهيل حج مواطنيها القطريين الأشقاء.

وسجلت مطارات السعودية خلال الأيام الماضية وحتى الجمعة الماضية، وصول الحجاج القطريين لأداء الحج، حيث حملتهم 8 رحلات جوية من دول الخليج إلى مكة المكرمة لأداء المناسك.

وبحسب العقيد سليمان اليوسف، مدير جوازات مطار الملك عبد العزيز الدولي، فإن القطاعات الحكومية السعودية قدمت لهم جميع الخدمات في كونترات الجوازات في صالة الوصول. حيث سجلت مطارات المدينة والطائف كذلك وصولهم.

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وقال العقيد اليوسف، في تصريحات صحافية، إن الرحلات التي وصلت مساء أمس الجمعة كانت جميعها على خطوط عربية، وتوزع الحجاج القطريون على الرحلات التي شهدت أمس أكبر حضور للحجاج من قطر.

وتحدث العقيد اليوسف بأن بلاده تستقبل أي حاج قطري من أي مكان، وتقدم له كل الخدمات في المنافذ السعودية، موضحا أنه في عدم حصوله على التصريح من دولة قطر، يحصل عليه لحظة وصوله إلى الأراضي السعودية لتأدية مناسك الحج بشكل مباشر ولا يوجد هناك أي تعطيل وتنتهي إجراءاته خلال دقائق معدودة، موضحا أن السعودية ترحب بكل الحجاج من مختلف دول العالم، وتسخر كل إمكانياتها لخدمتهم وتقديم أفضل الرعاية لتأدية المناسك بكل يسر وسهولة.

وكانت السعودية أكدت تهيئة جميع السبل لتسهيل قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وأن محاولات النظام القطري المستمرة لتسييس الحج ووضع العراقيل أمام حجاج دولة قطر، لن تثني المملكة عن تقديم التسهيلات كافة لقدومهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، داعية السلطات القطرية إلى عدم حجب الرابط الجديد وتسهيل حج مواطنيها القطريين الأشقاء.

إلى ذلك، قال العقيد حمدي العصيمي، مدير إدارة العمليات في جوازات مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة إن توافد الحجاج القطريين لمطار الملك عبد العزيز كان منذ الـ6 أيام الماضية.

ولفت العصيمي إلى أن عدد الرحلات التي وصلت إلى مطار الملك عبد العزيز حتى أمس تتجاوز 8 رحلات مختلفة، منها لشركات طيران خليجية، مشددا على أن كل الخدمات سخرت للحجاج القطريين.

وسبق أن أعلن المتحدث باسم وزارة الحج في السعودية، حاتم قاضي أن الدوحة وضعت عراقيل أمام حجاجها ما أدى إلى تأخير وصولهم رغم تخصيص الوزارة روابط إلكترونية لتسهيل حج القطريين.

وأكد قاضي، في تصريحات صحافية الجمعة، أنه تم إصدار أكثر من مليون و800 ألف تأشيرة إلكترونيا دون مراجعة القنصليات، منوها بنجاح برنامج "طريق مكة" الذي بدأ بدولة ووصل إلى خمس دول هي ماليزيا وإندونيسيا وبنغلاديش وباكستان وتونس.

وأشار قاضي، إلى أن 150 ألف حاج وصلوا وكأنهم في رحلة داخلية لأن جميع الإجراءات نقلتها المملكة إلى منافذ خروج الحجاج.

وكانت وزارة الحج والعمرة في السعودية قد أعلنت في بيان يوم 3 أغسطس، عن تخصيص رابط إلكتروني جديد لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج.

وقالت الوزارة إن الرابط الإلكتروني الجديد يأتي عوضا عن الرابط القديم إثر "قيام السلطات القطرية بحجبه".

كما دعت الحكومة القطرية إلى "عدم حجب الرابط الجديد وتسهيل حج مواطنيها القطريين"، مؤكدة مواصلة السعودية في تهيئة كافة السبل لتسهيل قدوم القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج.

وشددت الوزارة في بيانها على أن "محاولات النظام القطري المستمرة لتسييس الحج ووضع العراقيل أمام حجاج دولة قطر، لن تثني المملكة عن تقديم كافة التسهيلات لقدومهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام".