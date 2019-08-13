شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يجتمع بقيادات الدفاع المدني المشاركين في مهام الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (منى)

اجتمع وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، بقيادات الدفاع المدني المشاركين في مهام حج هذا العام ، وذلك في مقر الدفاع المدني بمشعر منى.

وفي بداية الاجتماع استمع وزير الداخلية لشرح موجز عن أبرز ما تم تنفيذه من أعمال للمحافظة على سلامة الحجاج خلال الحالة المطرية التي هطلت اليوم على المشاعر المقدسة، والتي لم ينتج عنها ولله الحمد ما يعكر صفو ضيوف الرحمن.

واطلع وزير الداخلية على أبرز نتائج أعمال الخطة العامة للطوارئ بموسم حج 1440هـ، وما تتطلبه الخطة من إضافات أو تعديلات لموسم حج العام المقبل 1441هـ.

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وقد أشاد بالجهود التي بذلتها المديرية العامة للدفاع المدني بمشاركة القطاعات الأمنية والخدمية في موسم حج هذا العام.

وبعد نهاية الاجتماع استمع وزير الداخلية لأبرز مهام الإدارة النسائية المستحدثة في الدفاع المدني والتي من ضمنها إشراك العنصر النسائي في الأعمال التطوعية .

كما اطلع على نظام التطوع الإلكتروني التابع للدفاع المدني وما يشمله النظام من مميزات تشمل تسهيل آلية تسجيل المتطوعين والتواصل معهم عند الحاجة، و التقى سموه بعدد من المتطوعين والمتطوعات واستمع لتجاربهم في موسم الحج.