شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يجتمع بقيادات الدفاع المدني المشاركين في مهام الحج والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (منى)اجتمع وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، بقيادات الدفاع المدني المشاركين في مهام حج هذا العام ، وذلك في مقر الدفاع المدني بمشعر منى.
وفي بداية الاجتماع استمع وزير الداخلية لشرح موجز عن أبرز ما تم تنفيذه من أعمال للمحافظة على سلامة الحجاج خلال الحالة المطرية التي هطلت اليوم على المشاعر المقدسة، والتي لم ينتج عنها ولله الحمد ما يعكر صفو ضيوف الرحمن.
واطلع وزير الداخلية على أبرز نتائج أعمال الخطة العامة للطوارئ بموسم حج 1440هـ، وما تتطلبه الخطة من إضافات أو تعديلات لموسم حج العام المقبل 1441هـ.
وقد أشاد بالجهود التي بذلتها المديرية العامة للدفاع المدني بمشاركة القطاعات الأمنية والخدمية في موسم حج هذا العام.
وبعد نهاية الاجتماع استمع وزير الداخلية لأبرز مهام الإدارة النسائية المستحدثة في الدفاع المدني والتي من ضمنها إشراك العنصر النسائي في الأعمال التطوعية .
كما اطلع على نظام التطوع الإلكتروني التابع للدفاع المدني وما يشمله النظام من مميزات تشمل تسهيل آلية تسجيل المتطوعين والتواصل معهم عند الحاجة، و التقى سموه بعدد من المتطوعين والمتطوعات واستمع لتجاربهم في موسم الحج.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يجتمع بقيادات الدفاع المدني المشاركين في مهام الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.