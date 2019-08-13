، وزير الداخلية يشيد بجهود جميع القطاعات الأمنية في موسم حج هذا العام ،

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أكد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن الجهود التي بذلها رجال الأمن من جميع القطاعات الأمنية في موسم حج هذا العام، كان لها دور في أن يؤدي حجاج بيت الله الحرام مناسكهم بيسر وسهولة وطمأنينة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية اليوم بمدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق أول خالد قرار الحربي، وقائد قوات أمن الحج والقيادات الأمنية؛ وذلك في مقر الأمن العام بمنى.
وأعرب سموه -خلال اللقاء- عن شكره وتقديره لجميع رجال الأمن المشاركين في مهام حج هذا العام على ما بذلوه من جهود مميزة.
وعقب اللقاء تجوّل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود في أقسام مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج، واستمع لشرح موجز عن مهام كل قسم وأدواره في المحافظة على أمن وسلامة الحجاج.
حضر اللقاء رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية.
13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440 08:27 AM
خلال لقائه مدير الأمن العام وقائد قوات أمن الحج والقياداتوزير الداخلية يشيد بجهود جميع القطاعات الأمنية في موسم حج هذا العام
أكد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن الجهود التي بذلها رجال الأمن من جميع القطاعات الأمنية في موسم حج هذا العام، كان لها دور في أن يؤدي حجاج بيت الله الحرام مناسكهم بيسر وسهولة وطمأنينة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية اليوم بمدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق أول خالد قرار الحربي، وقائد قوات أمن الحج والقيادات الأمنية؛ وذلك في مقر الأمن العام بمنى.
وأعرب سموه -خلال اللقاء- عن شكره وتقديره لجميع رجال الأمن المشاركين في مهام حج هذا العام على ما بذلوه من جهود مميزة.
وعقب اللقاء تجوّل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود في أقسام مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج، واستمع لشرح موجز عن مهام كل قسم وأدواره في المحافظة على أمن وسلامة الحجاج.
حضر اللقاء رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية.
، وزير الداخلية يشيد بجهود جميع القطاعات الأمنية في موسم حج هذا العام ،
المصدر : الخليج 365
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