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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير من حالات مناخية متفاوتة.
ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن منطقتي عسير ومكة المكرمة تشهدان حالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بتدني مدى الرؤية، وتشمل الحالة في مكة كلاً من مكة المكرمة والقنفذة والليث من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء.
وأفادت الأرصاد بتعرض المدينة المنورة لحالة من الرياح النشطة والسحب الرعدية المصحوبة بتدني مدى الرؤية، بالعيص والبدر ووادي الفرع وينبع والمدينة المنورة من الحادية عشرة صباحاً وحتى الثامنة مساء.
13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440 08:21 AM
سحب رعدية ورياح نشطة بعدة محافظات وتستمر حتى مساء اليوم
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير من حالات مناخية متفاوتة.
ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن منطقتي عسير ومكة المكرمة تشهدان حالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بتدني مدى الرؤية، وتشمل الحالة في مكة كلاً من مكة المكرمة والقنفذة والليث من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء.
وأفادت الأرصاد بتعرض المدينة المنورة لحالة من الرياح النشطة والسحب الرعدية المصحوبة بتدني مدى الرؤية، بالعيص والبدر ووادي الفرع وينبع والمدينة المنورة من الحادية عشرة صباحاً وحتى الثامنة مساء.
، أجواء الثلاثاء.. مكة والمدينة على خارطة تنبيهات #الإنذار_المبكر ،
المصدر : الخليج 365
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