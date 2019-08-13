محمد بن مسعود - الدمام - خلال لقائه "الشدي" وقيادات الإدارة والمديرين بمركز الحسينية ثمن وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الجهود التي بذلها منسوبو الإدارة العامة للمجاهدين خلال موسم حج هذا العام، من خلال تنفيذهم لمهامهم المناطة بهم وفق الخطط المعدة مسبقاً.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية اليوم مدير الإدارة العامة للمجاهدين اللواء منصور بن عبدالله الشدي وقيادات إدارة المجاهدين ومديري المراكز، وذلك بمركز قيادة الحسينية التابعة للمجاهدين بمكة المكرمة.

وقد اطلع وزير الداخلية عقب اللقاء على نموذج لعربة العمليات المتنقلة المزودة بخاصية التصوير الليلي، التي تستخدمها إدارة المجاهدين لرفع كفاءة الضبط الأمني، وتعد العربة إحدى ثمرات التعاون بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والإدارة العامة للمجاهدين. 13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440 08:18 AM خلال لقائه "الشدي" وقيادات الإدارة والمديرين بمركز الحسينية Advertisements وزير الداخلية يثمن الجهود التي بذلها منسوبو المجاهدين خلال موسم الحج وزير الداخلية يثمن الجهود التي بذلها منسوبو المجاهدين خلال موسم الحج ثمن وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الجهود التي بذلها منسوبو الإدارة العامة للمجاهدين خلال موسم حج هذا العام، من خلال تنفيذهم لمهامهم المناطة بهم وفق الخطط المعدة مسبقاً.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية اليوم مدير الإدارة العامة للمجاهدين اللواء منصور بن عبدالله الشدي وقيادات إدارة المجاهدين ومديري المراكز، وذلك بمركز قيادة الحسينية التابعة للمجاهدين بمكة المكرمة.

وقد اطلع وزير الداخلية عقب اللقاء على نموذج لعربة العمليات المتنقلة المزودة بخاصية التصوير الليلي، التي تستخدمها إدارة المجاهدين لرفع كفاءة الضبط الأمني، وتعد العربة إحدى ثمرات التعاون بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والإدارة العامة للمجاهدين. الكلمات المفتاحية ، وزير الداخلية يثمن الجهود التي بذلها منسوبو المجاهدين خلال موسم الحج ،

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