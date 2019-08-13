حج / سمو وزير الداخلية يثمن الجهود التي بذلها منسوبو الإدارة العامة للمجاهدين خلال موسم حج هذا العام



منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الجهود التي بذلها منسوبو الإدارة العامة للمجاهدين خلال موسم حج هذا العام ، من خلال تنفيذهم لمهامهم المناطة بهم وفق الخطط المعدة مسبقاً .

جاء ذلك خلال لقاء سمو وزير الداخلية اليوم مدير الإدارة العامة للمجاهدين اللواء منصور بن عبدالله الشدي وقيادات إدارة المجاهدين ومديري المراكز، وذلك بمركز قيادة الحسينية التابعة للمجاهدين بمكة المكرمة .

وقد اطلع سمو وزير الداخلية عقب اللقاء على نموذج لعربة العمليات المتنقلة المزودة بخاصية التصوير الليلي، التي تستخدمها إدارة المجاهدين لرفع كفاءة الضبط الأمني، وتعد العربة إحدى ثمرات التعاون بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والإدارة العامة للمجاهدين.

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05:11ت م

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