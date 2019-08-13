شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يصل إلى جدة بعد إشرافه على راحة الحجاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الإثنين) إلى جدة، بعد إشرافه على راحة حجاج بيت الله الحرام، وتنقلاتهم في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، وما قدم لهم من خدمات وتسهيلات مكنتهم ولله الحمد من أداء مناسكهم بكل يسر وأمان.

وكان الملك سلمان غادر في وقت سابق منى متوجهاً إلى جدة. وكان في وداعه لدى مغادرته الديوان الملكي في منى، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، ووزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، وعدد من كبار المسؤولين.